Covid-19

O Governo dos Açores tem "em curso" um trabalho jurídico para o "aperfeiçoamento de soluções" como aquelas que foram aplicadas durante o período de estado de emergência, devido à covid-19, anunciou hoje o presidente do executivo regional.

O presidente do Governo açoriano falava na cerimónia de inauguração da ampliação do quartel da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários das Lajes do Pico, integrada na visita estatutária do executivo àquela ilha.

Segundo Vasco Cordeiro, o Governo Regional tem em curso um trabalho que se "centra sobretudo na componente jurídica e legal", e no próprio regime jurídico de proteção civil dos Açores, que procurará "prever" os "instrumentos adequados para fazer face a situações" como a pandemia da covid-19.