Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, desvalorizou hoje os seis pontos de vantagem sobre o Benfica, afirmando que a luta pelo título da I Liga de futebol será "até ao fim".

O técnico portista defendeu que quem der o troféu já como certo para os portistas "tem o objetivo de distrair atenções".

"Se calhar, o objetivo de quem diz isso é distrair. Nós temos de focar no trabalho e nas tarefas, para que o coletivo seja forte. Coletivamente, vamos ser mais fortes, é o objetivo. Obviamente há as estratégias que temos, mas no futebol, o que funciona para um grupo pode não funcionar para outro. Há estratégias para mexer com esse lado emocional, motivá-los ao máximo, dar tranquilidade para que possam exprimir-se ao mais alto nível", referiu, na conferência de imprensa de antevisão da partida com o Belenenses SAD.