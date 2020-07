Actualidade

O Ministério Público decidiu hoje que os três migrantes marroquinos que se evadiram na sexta-feira do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária, no Aeroporto do Porto, têm de regressar ao mesmo local, disse à Lusa fonte do SEF.

Fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou na sexta-feira que os três foragidos faziam parte do grupo de 22 migrantes que chegou à região do Algarve, numa embarcação, em 15 de junho.

Os três cidadãos estavam instalados no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária no Aeroporto do Porto, tendo fugido pelas 16:00 de sexta-feira, mas agora, por ordem do Ministério Público, têm de regressar e permanecer no local.