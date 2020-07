Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lamentou hoje a morte de Seninho, antigo avançado dos 'dragões', destacando o seu trajeto "de grande qualidade".

Em conferência de imprensa de antevisão da partida com o Belenenses SAD, o técnico portista lembrou as qualidades do antigo jogador, como profissional e ser humano.

"Lamento a perda de um desportista de eleição, como tem acontecido ao longo da nossa vida. Faz parte da vida, infelizmente é isto. Teve um trajeto de grande qualidade dentro de campo e fora dele. É de lamentar uma perda de uma pessoa como ele", disse.