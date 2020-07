Covid-19

Três meses e meio depois, a reabertura de fronteiras entre Portugal e Espanha permite o regresso dos vizinhos espanhóis a Chaves, pelo turismo, gastronomia e comércio, alguns até de visita ao país pela primeira vez.

No primeiro fim de semana após a reabertura das fronteiras terrestres, no dia 01 deste mês, turistas de vários pontos do norte de Espanha deslocaram-se a Chaves, à procura de fazer turismo e compras e pela gastronomia local.

Não fosse o novo 'cenário' de utilização massiva das máscaras, devido à pandemia de covid-19, e o movimento no centro da cidade de Chaves, no distrito de Vila Real, assemelhava-se hoje de manhã a qualquer dia de verão em julho no passado recente.