O Teatro das Figuras (TF), em Faro, a celebrar 15 anos, revelou-se essencial para a realidade cultural no Algarve, ultrapassando expectativas iniciais, e já se pensa na adaptação do espaço para os próximos anos, segundo os seus responsáveis.

Foi em 1999 que o então ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho decidiu criar uma rede nacional de teatros, onde estava incluída uma infraestrutura na capital algarvia, que se torna uma meta a concretizar, em 01 de julho de 2005, com a realização da Faro Capital Nacional da Cultura.

A atual comissária do Programa Cultural 365 Algarve, Anabela Afonso, acompanhou as primeiras reuniões com os projetistas e as apresentações do projeto, e recorda que a região "não tinha criado expectativas e nem se tinha questionado se era necessário ter um teatro".