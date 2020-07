Actualidade

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, lembrou hoje as "qualidades ímpares" de Seninho, lamentando a morte do antigo avançado do FC Porto, aos 71 anos.

"Foi com grande tristeza que tomei conhecimento da morte de Seninho, jogador do FC Porto e da seleção nacional, que vi jogar e que me habituei a admirar pelas suas qualidades ímpares", escreveu o dirigente da FPF.

Gomes enviou "uma palavra de conforto e sentidos pêsames" à família e ao clube 'azul e branco' pela perda do luso-angolano, que foi campeão pelos 'dragões' em 1977/78 e morreu aos 71 anos, anunciou hoje o clube em comunicado.