Actualidade

O PCP entregou um requerimento potestativo a pedir a presença, com caráter de urgência, do ministro do Ambiente e da Ação Climática no parlamento, para prestar esclarecimentos sobre o asfaltamento de caminhos numa zona de dunas em Almada.

"Ao arrepio dos instrumentos de ordenamento do território em vigor, em particular do Programa de Ordenamento da Orla Costeira Alcobaça - Cabo Espichel, a Fonte da Telha foi objeto de asfaltamento de caminhos em plena zona dunar", refere o partido.

O requerimento, endereçado ao presidente da Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, assinala igualmente que a Fonte da Telha faz parte da Rede Ecológica Nacional "e é uma área contígua à paisagem protegida da Arriba Fóssil da Caparica".