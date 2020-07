Covid-19

A líder do BE disse hoje que a legislatura do Partido Socialista tem sido a "história das recusas" tanto sobre um acordo no final das eleições 2019, seja na recusa dum Orçamento Suplementar para lá da resposta de emergência.

"Até agora, e ainda que com conquistas pontuais impostas pela esquerda, esta legislatura [liderada por António Costa] tem sido, infelizmente a história das recusas do Partido Socialista. Recusou fazer um acordo no final das eleições [legislativas] de 2019 e recusou agora que o Orçamento Suplementar para lá da resposta de emergência pudesse ter uma resposta mais estrutural", declarou hoje a líder do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, durante um encontro que decorreu, na cidade do Porto, com advogados e solicitadores que podem ser abrangidos pelo apoio extraordinário de desemprego, aprovado no Orçamento Suplementar.

Catarina Martins considerou que num momento em que se percebe que são precisas políticas públicas "muito fortes", isso dever ser feito com um "horizonte estratégico longo para segurar as pessoas e para não deixar que a crise se aprofunde".