Actualidade

O Vitória de Guimarães venceu hoje por 1-0 no estádio do Portimonense, em jogo da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aproximando-se dos lugares de apuramento para as competições europeias.

Um golo marcado pelo avançado brasileiro Bruno Duarte, aos 67 minutos, foi suficiente para a equipa minhota impor aos algarvios, penúltimos classificados, a primeira derrota desde a retoma do campeonato, após a suspensão devido à pandemia de covid-19, em seis jogos.

O Vitória de Guimarães subiu ao sexto lugar da I Liga, com 46 pontos, ultrapassando provisoriamente o Famalicão (que defronta no domingo o Tondela), enquanto o Portimonense é 17.º classificado, em zona de despromoção, com 27.