Covid-19

O México registou 523 mortos e 6.914 infetados por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número de óbitos para 30.366 e o de contágios para 252.165, informaram as autoridades.

As mortes no México superam já as registadas em França e fazem o México subir para o quinto lugar mundial em vítimas mortais devido à pandemia.

Por outro lado, o país estabeleceu um novo recorde de infeções.