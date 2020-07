Covid-19

A África do Sul registou mais de dez mil casos de infeção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais hoje divulgados e que revelam um recorde de contágios no país.

Os 10.853 novos casos confirmados foram identificados no sábado, elevando o total para 187.977 desde março, divulgou hoje o Ministério da Saúde.

O número total de mortos por covid-19 é agora de 3.026, mais 74 em relação ao dia anterior.