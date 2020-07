Actualidade

O presidente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, disse hoje que não vai abandonar a liderança do partido e que mantém o apoio de dirigentes e militantes do partido.

"Não posso abandonar a liderança do partido, porque, sabe, quando se fala na possibilidade de abandonar a primeira questão é qual é a motivação, porque há pressões internas porque há desafios internos. Isso seria um prémio. Eu fui eleito num congresso", afirmou Domingos Simões Pereira, em entrevista à Lusa.