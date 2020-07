Actualidade

(REPETIÇÃO) Lisboa, 05 jul 2020 (Lusa) - O líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, desvalorizou hoje os votos de deputados do partido no bloco da oposição, considerando que foram aliciados e sujeitos a vigilância policial.

"Eu penso que em vez de nos focalizarmos nos cinco deputados que seguiram para o outro lado, vamos assim considerar, é preciso focalizarmo-nos nas causas e no contexto em que isso acontece", afirmou, em entrevista à Lusa, quando questionado sobre o voto daqueles deputados, que viabilizou o programa de Governo de Nuno Nabian, opositor do PAIGC.

Domingos Simões Pereira recordou que a semana antes da realização da sessão plenária foi "muito intensa em termos de agressões, de sequestros, de violência".