Covid-19

A África do Sul registou pela primeira vez mais de 10.000 novos casos confirmados de coronavírus num único dia, elevando para 187.977 o total de casos no país, o maior número entre países africanos, refere hoje a AP.

A África do Sul já ultrapassou as 3.000 mortes provocadas pela pandemia do novo coronavírus, responsável pela doença covid-19, segundo a agência de notícias AP.

Os casos confirmados continuam a aumentar na província de Gauteng, num lar de Joanesburgo e na capital, Pretória, que conta agora com quase um terço do total de casos registados no país.