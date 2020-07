Covid-19

O Ministério da Saúde do Irão anunciou hoje mais 163 mortes nas últimas 24 horas relacionadas com a covid-19, ultrapassando o recorde diário do início da semana de mortes desde o início da pandemia.

O recorde anterior, de 162 mortos, tinha sido anunciado na segunda-feira, e com as mortes hoje anunciadas é elevado o número total para 11.571, revelou à televisão estatal o porta-voz do ministério da saúde do país, Sadat Lari.

"Nas últimas 24 horas, 2.560 pessoas testaram positivo para [o novo] coronavírus, elevando o número total de infeções para 240.438", acrescentou o porta-voz.