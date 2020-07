Actualidade

O treinador do Moreirense, Ricardo Soares, antecipou hoje que o jogo com o Sporting, que vai encerrar na segunda-feira a 30.ª jornada da I Liga de futebol, vai ser "emotivo", com potencial para "prender as pessoas à cadeira".

Com uma derrota nas últimas 11 jornadas, a turma de Moreira de Cónegos vai receber a melhor equipa do campeonato após a interrupção causada pela pandemia de covid-19, com 13 pontos somados em 15 possíveis, e o seu técnico realçou que os dois conjuntos têm "qualidade" para captar a atenção dos telespetadores - a partida disputa-se à porta fechada.

"Espero um grande jogo de futebol, com muita qualidade e duas equipas que atravessam um bom momento. Vai ser um jogo emotivo, que vai prender as pessoas à cadeira", disse o treinador, na conferência de imprensa de antevisão ao desafio agendado para as 21:00 de segunda-feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.