Covid-19

Moçambique anunciou hoje a oitava morte provocada pelo novo coronavírus, uma rapariga de 17 anos com doenças congénitas e do foro respiratório, anunciou o Ministério da Saúde através de comunicado.

A paciente "estava em tratamento para as comorbidades que determinaram o seu internamento e o óbito ocorreu na madrugada de sábado, da sala de isolamento do Hospital Central de Maputo", detalharam as autoridades de saúde.

Nas últimas 24 horas, Moçambique testou 627 casos suspeitos e 18 deram resultado positivo para infeção pelo novo coronavírus, passando o país a ter um cumulativo de 987 doentes, dos quais 270 já se recuperaram.