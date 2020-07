Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, disse hoje que mantém "os pés no chão", apesar do bom momento vivido pelo conjunto 'leonino', que assegurou "estar preparado" para enfrentar o Moreirense, na 30.ª jornada da I Liga de futebol.

"Tenho plena noção de que duas derrotas mudam completamente o cenário. Mantenho sempre os pés no chão. O nosso foco é sempre o trabalho, da mesma maneira", afirmou, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

O técnico do conjunto de Alvalade elogiou o Moreirense, salientando a motivação dos cónegos, confortáveis na tabela classificativa, com o trabalho do Sporting durante a semana a focar-se nos jogadores, que apresentam "muita energia, sem cansaço para o jogo", que antevê ser "uma luta muito boa".