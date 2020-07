Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, classificou hoje a sua visita de 24 horas à Madeira de "positiva" e "esclarecedora".

"Eu vou daqui com muita informação, com muitos elementos políticos importantes e, portanto, habilitado para exprimir, traduzir, transmitir e explicar a importância daquilo que se está a passar na Madeira", disse no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo na visita à Unidade de Rastreio e Vigilância à covid-19 que monitoriza os passageiros desembarcados na região.

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda achar que o balanço da visita "é muito positivo".