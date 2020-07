Hong Kong

O principal diplomata norte-americano em Hong Kong afirmou hoje que é uma "tragédia" utilizar a nova lei de segurança nacional para acabar com as liberdades fundamentais no centro financeiro asiático, criando uma "atmosfera de coerção e autocensura".

"Usar a lei de segurança nacional para corroer as liberdades fundamentais e criar uma atmosfera de coerção e autocensura é uma tragédia para Hong Kong", disse o cônsul-geral dos EUA em Hong Kong e Macau, Hanscom Smith, aos jornalistas.

"Hong Kong tem tido sucesso precisamente devido à sua abertura e faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para a manter", acrescentou.