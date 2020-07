Actualidade

Israel lançou hoje com êxito um satélite "espião" a partir de uma base no centro do país, anunciou o Ministério da Defesa israelita, reforçando os meios para vigiar as atividades do Irão, segundo a imprensa local.

"O Ministério da Defesa israelita e a empresa Indústrias Aeroespaciais de Israel [IAI, na sigla em inglês] lançaram com sucesso o satélite de reconhecimento 'Ofek 16'" às 04:00 horas locais (02:00 em Lisboa), informou o Ministério da Defesa em comunicado.

O satélite de observação eletro-ótico (capaz de capturar fotografias a uma grande distância), com "capacidades avançadas", foi colocado em órbita a bordo do foguetão Shavit.