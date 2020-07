Actualidade

O presidente executivo do Lloyds, António Horta Osório, anunciou hoje a saída do banco inglês em junho do próximo ano, ao fim de 10 anos na instituição, foi anunciado.

Numa nota de imprensa, o Lloyds Banking Group realça que António Horta Osório entende que "as pessoas não se devem perpetuar nos cargos, para benefício das instituições e dos próprios".

"Horta Osório decidiu deixar o cargo de CEO do Lloyds em 2021 após uma década de enorme importância para o maior banco de Inglaterra e altamente desafiante para o gestor", adianta.