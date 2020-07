Actualidade

China e Índia começaram hoje a retirar tropas do vale de Galwan, onde pelo menos 20 soldados indianos morreram, no mês passado, no mais grave confronto entre os dois países vizinhos em meio século.

"A retirada do Exército de Libertação Popular da China começou, de acordo com os termos acordados na reunião entre comandantes", avançaram fontes militares indianas, citadas pela agência Efe.

O Exército chinês removeu tendas e estruturas da área onde ocorreu o confronto, nos Himalaias.