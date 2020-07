Actualidade

Gabriel Abrantes e Yonamine estão entre os artistas escolhidos para apresentar obras em quatro novas exposições, e dois programas de videoarte que inauguram a partir de quinta-feira nas Galerias Municipais de Lisboa.

De acordo com a organização, as quatro exposições vão inaugurar ao longo de julho na Galeria Avenida da Índia, no Pavilhão Branco, na Galeria Quadrum e na Galeria da Boavista, e dois programas de vídeo arte a exibir no Jardim da Galeria Quadrum.

A primeira abre com a sessão "Formula for Fantasy", no Jardim da Galeria Quadrum, com curadoria de Dasha Birukova, onde vão ser exibidos filmes de Emily Wardill, Anna Studinovskaya, John Wood e Paul Harrison, Dmitry Kavka, Gabriel Abrantes, entre outros.