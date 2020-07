Covid-19

Os muçulmanos que vão participar na peregrinação a Meca não poderão tocar ou beijar a Caaba nem a "pedra negra", que estão na Grande Mesquita, local considerado como um dos mais sagrados pelo Islão, informaram as autoridades sauditas.

Além de evitar tocar ou beijar a Caaba - uma construção em forma de cubo que tem incrustada a "pedra negra" - que os muçulmanos consideram um pedaço retirado do paraíso -, os peregrinos encontrarão cercas e barreiras de segurança, de acordo com a agência de notícias SPA.

Com essas medidas, o Centro Saudita de Controlo e Prevenção de Doenças tentará impedir que as pessoas se aproximem do local e mantenham uma distância de segurança de pelo menos um metro e meio enquanto circulam ao redor do cubo.