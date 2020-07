Actualidade

A Organização Não-Governamental (ONG) Human Rights Watch (HRW) defendeu hoje que o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul não deve ser ratificado enquanto o Brasil não proteger a floresta da Amazónia.

"O Presidente Bolsonaro não está apenas a desrespeitar os compromissos no acordo, está a fazer com que seja cada vez mais difícil para os futuros governos cumprirem o acordo", disse a diretora da HRW no Brasil, Laura Canineu, numa carta endereçada aos líderes da União Europeia, deputados do Parlamento Europeu e Estados-membros, na qual defende que o acordo comercial entre os dois blocos não deve ser ratificado.

O acordo de princípio, assinado em 2019, inclui um compromisso do Brasil com o cumprimento do Acordo de Paris e a desflorestação, mas "as políticas do Presidente Jair Bolsonaro minaram a capacidade de o Brasil cumprir estes compromissos e geraram uma crise ambiental e humana na Amazónia", diz a HRW.