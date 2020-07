Covid-19

A Alemanha regista um total de 196.554 casos de covid-19 desde o início da pandemia, com um aumento de 219 nas últimas 24 horas, e volta a debater a utilização obrigatória de máscara.

O Instituto Robert Koch (RKI) contabiliza mais quatro vítimas mortais, para um total de 9.016, e um crescimento de 500 casos considerados curados nas últimas 24 horas, para um total de 182.200.

O país volta hoje a discutir a utilização de máscaras como medida obrigatória de proteção, depois de o ministro da Economia do governo da Baixa Saxónia, Bernd Althusmann, ter dito, numa entrevista dada no fim de semana ao "Welt am Sonntag", que o seu uso deveria passar a ser apenas uma recomendação no comércio.