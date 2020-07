Covid-19

Macau alargou hoje a isenção de quarentena para residentes no território que se desloquem a nove cidades da Grande Baía, na província de Guangdong, no interior da China.

"A partir de hoje vamos ter mais pessoas a circular" que vão ser "incluídas na lista de isenção de quarentena", informaram as autoridades de Macau durante a conferência de acompanhamento da covid-19.

Em comunicado divulgado no domingo, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus anunciou o alargamento da isenção de quarentena, até aqui válida apenas para as deslocações à cidade vizinha de Zhuhai, e mais oito localidades da Grande Baía, incluindo Cantão, capital da província de Guandong, Shenzhen, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing.