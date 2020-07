Actualidade

Um soldado angolano foi morto este fim de semana na zona da fronteira com a República Democrática do Congo (RDCongo), noticiam os meios de comunicação locais, citando o ministro do Interior da província congolesa de Kasai.

O incidente que resultou na morte de um soldado angolano e originou ferimentos num oficial dos serviços secretos congoleses aconteceu no domingo de manhã em Tshitundu, 150 quilómetros a sul de Tshikapa, quando os soldados angolanos entraram em território congolês, disse o ministro do Interior e Segurança da província de Kasai.

De acordo com as declarações de Deller Kawino aos meios de comunicação locais, "um dos soldados começou a filmar o posto avançado das forças da RDCongo, e quando lhes foi pedido para não filmarem, um soldado angolano abriu fogo e feriu um agente congolês".