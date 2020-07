Actualidade

Lito Vidigal, ex-treinador do Boavista, foi hoje apresentado ao plantel, no Estádio do Bonfim, como novo líder técnico do Vitória de Setúbal, disse à Lusa fonte do clube da I Liga de futebol.

Apesar de não ter sido ainda oficializado pelo clube, atual 15.º classificado da I Liga de futebol, o treinador, que já integra a comitiva que rumou esta manhã para o norte do país, vai orientar o treino, agendado para as 18:00 horas, em Lousada.

Aos 50 anos, o timoneiro dos sadinos, que vai comandar a equipa nas quatro jornadas que faltam para o final da competição, regressa a Setúbal quase ano e meio depois de ter deixado o cargo, após uma derrota (2-1) sofrida em 20 de janeiro de 2019 no reduto do Desportivo das Aves.