Incêndios

O incêndio que deflagrou no sábado no concelho de Pampilhosa da Serra destruiu mais de 200 hectares de floresta, essencialmente de pinheiro, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, José Brito.

"O levantamento dos prejuízos ainda não está concluído", mas o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, adiantou que as chamas queimaram "mais de 200 hectares de floresta, essencialmente de pinhal, mas também de eucalipto".

Para além da mancha florestal, não há registo de outro tipo de prejuízos significativos, designadamente em casas e bens, acrescentou.