Actualidade

A Comissão Europeia admitiu hoje "erros não intencionais" na participação da presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, na campanha eleitoral croata, na sequência de um polémico vídeo de apoio ao partido do primeiro-ministro conservador Andrej Plenkovic.

A polémica estalou no fim de semana, quando o partido HDZ (União Democrata Croata), que venceu as eleições legislativas de domingo, divulgou nas redes sociais um curto vídeo de meio minuto, no qual vários líderes políticos europeus pertencentes à família de centro-direita do Partido Popular Europeu (PPE) dão voz ao lema de campanha de Plenkovic, "Sigurna Hrvatska" ("Croácia Segura"), entre os quais Von der Leyen, na condição de presidente da Comissão Europeia, o que vai contra o estipulado no código de conduta dos membros do colégio de comissários.

O vídeo começa precisamente com as palavras de Ursula von der Leyen, identificada como presidente da Comissão Europeia e filmada na sede do executivo comunitário, com uma bandeia da UE atrás de si. Seguem-se vários chefes de Estado ou de Governo pertencentes ao PPE, o líder da bancada do partido no Parlamento Europeu, Manfred Weber, o presidente da família política, o antigo presidente do Conselho Europeu Donald Tusk, e também a comissária europeia (croata) Dubravka Suica.