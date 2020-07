Actualidade

Chuvas torrenciais que continuam a cair hoje no sudoeste do Japão já deixaram pelo menos 45 mortos e cerca de uma dúzia de desaparecidos, além de cidades inundadas e sérios danos materiais a residências e infraestruturas.

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, as autoridades locais informaram que 45 pessoas morreram devido às fortes chuvas que atingem particularmente a ilha de Kyushu, no sudoeste do país, desde o fim de semana.

Já a agência de notícias francesa AFP avança com um balanço de 50 mortos devido às chuvas nesta região.