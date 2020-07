Covid-19

O Irão registou hoje 160 novas mortes com covid-19, um número muito próximo do recorde de mortalidade diária, atingida no domingo, e as autoridades reconhecem que pandemia está a aumentar no país.

O balanço das últimas 24 horas eleva para 11.731 o número total de mortes com o novo coronavírus no Irão desde o início da pandemia, segundo o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Cima Sadat Lari.

No domingo, Lari anunciou um número recorde de mortes num só dia, com 163 óbitos, superando o recorde anterior (162), que tinha sido registado há menos de uma semana.