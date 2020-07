Covid-19

A diretora-geral da Saúde garantiu hoje que os dados sobre o número de casos de covid-19 em Portugal são fiáveis, observando que a informação dos boletins diários está "o mais perto possível da realidade".

"Não tem nada a ver com esconder casos. O nível de casos reportado a nível nacional é o número do qual temos conhecimento", assegurou Graça Freitas na conferência de imprensa regular sobre a pandemia em Portugal, onde foi questionado sobre as dúvidas quanto aos dados dos boletins diários.

A diretora-geral da Saúde frisou que o número total de casos confirmados fornecidos diariamente ao país "é fiável" e que nos últimos meses melhorou na forma como "é extraído compilado e rapidamente transmitido a todos os portugueses e a nível internacional".