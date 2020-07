Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que a próxima cimeira luso-espanhola vai realizar-se na Guarda, entre o final de setembro e início de outubro, tendo como tema central a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço.

António Costa falava em conferência de imprensa conjunta com o líder do Governo espanhol Pedro Sánchez, em São Bento, após um encontro que se destinou sobretudo à preparação da próxima reunião do Conselho Europeu, nos próximos dias 17 e 18, em Bruxelas.

"Temos adiado por motivos vários essa cimeira luso-espanhola, mas, seguramente, entre o final de setembro e o início de outubro, vamos poder realizá-la na Guarda. Vai ter como tema central um projeto que temos vindo a trabalhar em conjunto nos últimos anos, que é a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço", disse.