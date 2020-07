Covid-19

O Governo palestiniano apelou hoje a Israel para que encerre todos os pontos de passagem com a Cisjordânia ocupada para combater a propagação do novo coronavírus, após um aumento do número de casos em cada lado do muro de separação.

A Autoridade Palestiniana tinha decidido na semana passada bloquear durante cinco dias, a partir de 03 de julho, as zonas que governa na Cisjordânia, mas a sua decisão não tem efeito nas zonas deste território que estão sob controlo israelita.

O Estado hebreu ocupa desde 1967 a Cisjordânia, um território palestiniano onde controla todas as entradas.