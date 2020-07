Direitos humanos

O Governo britânico anunciou hoje um novo regime de sanções a 49 entidades e indivíduos, incluindo 25 cidadãos russos envolvidos na morte de Sergei Magnitsky e 20 sauditas envolvidos na morte do jornalista Jamal Khashoggi.

A lista inclui dois generais militares do Myanmar envolvidos na repressão contra o povo rohingya e outras minorias étnicas e duas organizações envolvidas no trabalho forçado, tortura e mortes em campos da Coreia do Norte.

O Governo britânico considera que este regime cria "novos poderes para impedir que pessoas envolvidas em graves violações de direitos humanos entrem no Reino Unido, canalizem dinheiro através de bancos britânicos e tirem proveito da economia" do país.