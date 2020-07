Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com o índice PSI20 a registar uma ligeira variação positiva de 0,05% para 4.407,48 pontos, num dia de subidas mais expressivas na Europa.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 11 ficaram em alta e sete em baixa. A Mota-Engil liderou as subidas ao avançar 5,11% para 1,19 euros.

Pouco antes do encerramento da bolsa, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou que suspendeu as ações da EDP e da EDP Renováveis "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado".