Actualidade

O deputado social-democrata Maló de Abreu disse hoje que existem carências no polo HUC do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) que devem ser resolvidas o mais depressa possível.

Numa visita realizada aos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), polo do CHUC, no âmbito da petição "Devolver a autonomia ao Hospital dos Covões do Centro Hospitalar de Coimbra - Pelo direito ao acesso a cuidados de saúde de qualidade", o parlamentar eleito por Coimbra salientou a "excelência" daquela unidade, mas apontou carências.

"Os HUC são um polo de excelência, que tem algumas carências e aspetos que têm de ser corrigidos quanto mais depressa melhor", disse Maló de Abreu, que liderou um grupo com mais dois deputados eleitos por Coimbra - João Gouveia (PS) e José Manuel Pureza (BE).