Covid-19

O cumprimento de 14 dias de quarentena para equipas inglesas que eventualmente disputem em Portugal a fase final da Liga dos Campeões em futebol será uma decisão dos governos nacionais, salientou hoje à agência Lusa a UEFA.

Portugal, onde foram identificados vários surtos localizados nas últimas semanas, não está na lista publicada de 59 países e territórios onde os britânicos podem passar férias sem cumprir quarentena no regresso e que inclui Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Macau ou Jamaica.

O sistema vai entrar em vigor na sexta-feira, 10 de julho, e permite evitar que quem chegue destes países tenha de ficar 14 dias em isolamento, como acontece atualmente com todas as pessoas que chegam a Inglaterra do estrangeiro, ou arriscam uma multa de mil libras (1.100 euros).