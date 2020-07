Covid-19

Uma potencial vacina contra a covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, batizada de CoronaVac, vai começar a ser testada no Brasil em 20 de julho, anunciou hoje o governador do estado de São Paulo, João Doria.

"A partir da próxima segunda-feira, 13 de julho, os voluntários para participar da testagem da vacina poderão se inscrever (...) Os testes começam a partir do dia 20 de julho, com nove mil voluntários da área de saúde, de seis estados brasileiros", afirmou Doria durante uma conferência de imprensa na sede do governo regional.

Os testes serão realizados em voluntários da área da saúde, médicos e enfermeiros, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná.