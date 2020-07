Actualidade

A Associação de Língua e Cultura Mirandesa (ALCM), com sede em Miranda do Douro, deu início a um curso de mirandês 'online', no qual marcam presença 40 alunos de países dos diferentes continentes, divulgado hoje a organização.

"As matrículas neste curso de língua mirandesa surgiram de países [e territórios] tão diferentes e distantes como Costa Rica, Macau, Polónia, Estados Unidos, Portugal e Espanha", concretizou à Lusa o presidente da ACLM, Alcides Meirinhos.

Para aquele responsável, toda a língua, para estar viva, tem de ser falada. Assim, foi lançado este primeiro curso de mirandês 'online', "presencial e em direto", como o descrevem os promotores, com a conclusão prevista para o próximo dia 28 de julho.