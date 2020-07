Covid-19

O Governo são-tomense entregou hoje ao parlamento o projeto de orçamento retificativo de 2020, avaliado em 130 milhões de euros, definindo como "prioridade máxima" o setor da saúde, devido ao combate à covid-19.

"Houve um aumento significativo nas despesas correntes com a saúde, pois quisemos dar prioridade máxima à saúde, defesa e bombeiros, os primeiros que estão na linha da frente no combate à covid-19", disse o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, depois de entregar o Orçamento Geral de Estado (OGE) retificativo ao presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves.

O orçamento retificativo, entregue hoje para discussão e eventual aprovação na Assembleia Nacional, contém uma redução de 7,2 por cento do valor global do OGE deste ano, alterado devido às despesas para fazer face a pandemia da Covid-19.