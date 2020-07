Covid-19

A Câmara Municipal da Guarda está a acompanhar a situação de estudantes do Instituto Politécnico local infetados com a covid-19 e disponibiliza instalações para os acolher após terem alta hospitalar, disse hoje o presidente do município.

Carlos Chaves Monteiro participou hoje durante a tarde numa reunião com a presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) e com o presidente do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) para decidir "um conjunto de medidas que, neste momento, são prementes de ser tomadas".

"Designadamente, ter a noção dos locais onde [os estudantes infetados] vivem para, uma vez que já estão em tratamento, e não apresentam cuidados de maior, estabelecer algum confinamento e medidas de quarentena para que continuem a ter uma vida condigna", referiu.