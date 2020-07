Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa anunciou hoje o arrendamento de 177 casas, a um valor médio de 723 euros, no âmbito do primeiro concurso do Renda Segura, que visa o subarrendamento pela autarquia no Programa de Renda Acessível.

"Registaram-se 338 entradas na plataforma, com registos de 188 proprietários distintos, dando origem a 177 candidaturas concluídas para arrendamento. Destas 177 casas a alugar pela autarquia, 45 são provenientes do alojamento local e 83 são casas mobiladas", indicou a Câmara Municipal de Lisboa, num balanço da primeira consulta ao mercado do programa Renda Segura, que terminou na sexta-feira.

Através do Renda Segura, a Câmara Municipal de Lisboa pretende arrendar casas a proprietários privados e as subarrendar no Programa de Renda Acessível, em que os contratos têm de ser duração igual ou superior a cinco anos.