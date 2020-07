Actualidade

Um jovem de 17 anos foi encontrado hoje morto num poço, na zona de Cabanelas, em Mirandela, no distrito de Bragança, recaindo sobre a mãe a suspeita do homicídio, indicaram à Lusa as autoridades locais.

A mãe terá dado o alerta para o alegado desaparecimento do filho, indicando às autoridades que estaria num poço, segundo avançou à Lusa fonte da GNR e da Proteção Civil.

Ainda de acordo com a fonte, a mulher terá acabado por confessar a autoria do homicídio, o que levou a que o caso passasse para alçada da Polícia Judiciária (PJ) para investigação das circunstâncias em que ocorreu a morte do jovem.