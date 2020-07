Actualidade

A libanesa Africell Global venceu o concurso público para se tornar a quarta operadora de telecomunicações em Angola, anunciou hoje em comunicado o Governo angolano.

A empresa libanesa foi selecionada, em março, para apresentar uma proposta depois de ter sido a única empresa a formalizar uma candidatura ao concurso.

O Governo, através do grupo de trabalho interministerial, "considerando as observações levantadas pela comissão de avaliação no relatório de adjudicação", informou que "a candidatura da empresa Africell Global Holding Ltd é a vencedora do concurso público para a atribuição do 4.º Título Global Unificado (TGU) para prestação de serviço público de comunicações eletrónicas".