Caso EDP

O administrador financeiro da EDP, Miguel Stilwell de Andrade, é o novo presidente interino do Conselho de Administração Executivo da empresa, na sequência da suspensão de funções de António Mexia decretada pelo juiz Carlos Alexandre, informou hoje a empresa ao mercado.

"Nesta data, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho de Administração Executivo deliberaram proceder à nomeação do Chief Financial Officer, Miguel Stilwell de Andrade, para o exercício interino das funções e cargo de presidente do Conselho de Administração Executivo enquanto se verificar o impedimento do Dr. António Mexia, e em acumulação com as atuais funções", refere um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

A decisão é justificada com a "medida de coação de suspensão do exercício de funções no Conselho de Administração Executivo da EDP" de António Mexia.